Bahçeşehir Koleji, İspanya'dan mağlup dönüyor!

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine deplasmanda 66-63 yenildi.

Bahçeşehir Koleji, İspanya'dan mağlup dönüyor!
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AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:21

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu 3. hafta karşılaşmasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine deplasmanda 66-63 mağlup oldu.

Salon: Gran Canaria

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Marcin Kowalski (Polonya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Dreamland Gran Canaria: Homesley 13, Albicy 8, Brussino 17, Shurna 7, Tobey 6, Kljajic, Conditt, Salvo, Alocen, Pelos 11, Thomasson 4

Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Massinburg 2, Simonovic 14, Odiase 7, Bouteille 9, Şehmus Hazer 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Cavanaugh 2

1. Periyot: 16-10

Devre: 32-27

3. Periyot: 48-49


Etiketler: #Gran Canaria #Bahçeşehir Koleji #BKT Avrupa Kupası

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