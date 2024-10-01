EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'a geçit vermedi!

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 87-66 mağlup etti.

EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'a geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 21:30

BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 87-66 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, grupta ikide iki yaptı. 

İLK MAÇLARINI KAZANDILAR

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.

Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etmişti. Beşiktaş Fibabanka ise sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yenmişti.


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Beşiktaş Fibabanka #beşiktaş #EuroCup

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