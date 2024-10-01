EuroCup'ta Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'a geçit vermedi!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 21:30

Güncelleme: 01.10.2024 - 21:30

BKT EuroCup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 87-66 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, grupta ikide iki yaptı.

İLK MAÇLARINI KAZANDILAR

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.

Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etmişti. Beşiktaş Fibabanka ise sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yenmişti.