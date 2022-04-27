Bahçeşehir Koleji kaptanı Oğuz Savaş: Bu kupa bütün Türk milletine armağan olsun
Avrupa Kupası’nı kazanan Bahçeşehir Koleji’nde Kaptan Oğuz Savaş, çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu kupa bütün Türk milletine armağan olsun” dedi.
FIBA Avrupa Kupası Finali’nde Reggio Emilia’yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji’nde Kaptan Oğuz Savaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Oğuz Savaş, “Çok mutluyuz. Bugüne kadar çok çalıştık, hak ettiğimizin de karşılığını aldık. Hak ettiğimiz bir kupayı kazandık. Tarifi yok. Buraya kadar gelen herkese, ekranda destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türk milletine ve Bahçeşehir Ailesi’ne bu kupa armağan olsun” açıklamasını yaptı.
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