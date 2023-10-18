Bahçeşehir Koleji - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk hafta maçında İstanbul'da ERA Nymburk ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu D Grubu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburk'u konuk edecek.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - NYMBURK MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - NYMBURK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma FIBA TV platformundan naklen yayımlanacak.
D Grubu'nda günün diğer maçında Karadağ ekibi Mornar ile Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşı karşıya gelecek.
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