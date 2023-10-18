Gözlemciler milli futbolcu için gelecek: Fenerbahçeli yıldıza yakın takip!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, başarılı performansı ile Avrupalı kulüplerin radarına girdi.
Fenerbahçe’de son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri İsmail Yüksek oldu.
AVRUPALI KULÜPLERDEN YAKIN TAKİP
Genç futbolcu, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve A Milli Takım’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa’nın önde gelen liglerinden bazı takımların yakın takibine girdi.
İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinden bazı ekiplerin oyuncu izleme yetkililerinin İsmail Yüksek’i seyretmek için Fenerbahçe’nin maçlarına geleceği belirtildi.
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