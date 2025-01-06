Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'a geçit vermedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 85-78 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'a geçit vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 21:31

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 85-78'lik skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Smith 17, Şehmus Hazer 9, Odiase 3, Cavanaugh 12, Bouteille 13, Simonovic 6, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 17, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş

TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 5, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Pasecniks 13, Trifunovic 3, Berk Demir 5, Obrien 14, Bankston 6

1. periyot: 15-23

Devre: 38-38

3. periyot: 58-58


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji #Tofaş #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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