TOFAŞ'tan Perez ve Demir'in sağlık durumu için açıklama!
TOFAŞ'tan Alex Perez ve Berk Demir'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yapılan maçta sakatlanan oyuncular Alex Perez ve Berk Demir'in tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alex Perez ve Berk Demir'in ligin 11. haftasında Türk Telekom ile oynanan müsabakada sakatlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mücadelede ayak bileğinden bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Alex Perez'in yapılan kontroller ve çekilen MR'ı sonucunda sol ayak bileği dış bağlarında yaralanma meydana geldiği tespit edilmiş olup tedavi ve rehabilitasyon sürecinin 3 hafta süreceği bildirilmiştir. Berk Demir'in ise yapılan muayene ve çekilen MR görüntülenmesi sonucunda sol kol omuzunda ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyor, sağlıklı bir şekilde en kısa sürede parkelere dönmelerini temenni ediyoruz."
Spor Haberleri
- Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!
- Premier Lig ekibinden Yasin Özcan'a kanca!
- Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu!
- TOFAŞ'tan Perez ve Demir'in sağlık durumu için açıklama!
- Bafetimbi Gomis'ten kariyer itirafı!
- Fenerbahçeli futbolcudan iddialara flaş yanıt!
- Hacıosmanoğlu'ndan Kulüpler Birliği kararı!
- Hüseyin Yücel'den flaş seçim açıklaması!
- Ciro Immobile'den Beşiktaş itirafı!
- Roma'dan 5 isim için flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı