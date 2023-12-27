Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi

Bahçeşehir Koleji başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'in getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:30
Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi
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Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.

Dejan Radonjic son olarak Kızılyıldız başantrenörlüğü görevini yapmıştı.


Bahçeşehir Koleji Dejan Radonjic transfer

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