Bahçeşehir Koleji'nde Dejan Radonjic dönemi
Bahçeşehir Koleji başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'in getirildiğini açıkladı.
Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevi için Karadağlı çalıştırıcı Dejan Radonjic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.
Dejan Radonjic son olarak Kızılyıldız başantrenörlüğü görevini yapmıştı.
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