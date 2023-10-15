Bahis oynadığı iddia edilmişti: Avukatından Nicolo Zaniolo açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın futbolcusu Nicolo Zaniolo, İtalyan futbolcular Sandro Tonali ile Nicolo Fagioli ile birlikte bahis çetesi kurduğu iddia edilmişti. İtalyan futbolcunun avukatı Gianluca Tognozzi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi.
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkındaki bahis iddialarına, avukatı Gianluca Tognozzi yanıt verdi.
İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti.
"İTİBARINA VERİLEN ZARAR ÇOK BÜYÜK"
İtalyan avukatın açıklamaları şu şekilde:
"Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir."
"Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz Euro'luk ceza. Ancak oyuncunun itibarına verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız."
NE OLMUŞTU?
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde Zaniolo'nun, ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü. 24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.
Zaniolo ve Tonali, haklarında açılan bahis soruşturmasının ardından perşembe gecesi İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.
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