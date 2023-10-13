Bahis soruşturmasında sorgulanmıştı: Zaniolo'nun savunması ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 13:51

Güncelleme: 13.10.2023 - 13:53

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

Bu sabah tesislerden ayrılan Zaniolo'nun İngitere'ye dönecek.

Corriere dello Sport'un haberine göre; "kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması" iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun kendisini nasıl savunduğu da ortaya çıktı.

"FUTBOLLA İLGİLİ BAHİS OYNAMADIM"

Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti.

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Bu arada haberde Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine delil aranması amacıyla el konulduğu da ifade edildi.