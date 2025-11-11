Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis oynadığı iddiası ile PFDK'ye sevk edilen Celil Yüksel'den açıklama!

11.11.2025 15:53:00
Güncellenme:
AA
Süper Lig ekibi Samsunspor'un oyuncusu Celil Yüksel, bahis oynadığı iddiası ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Celil Yüksel, sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

