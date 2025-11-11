Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!

11.11.2025 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir ödül töreninin ardından bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilen futbolcular Eren Elmalı ile Metehan Baltacı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninin ardından bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

-"Futbolcularla görüştünüz mü?"

Dursun Özbek: "Elbette görüşüyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Bu manada da görüşümüzü daha önce belirttik. Dün de bir bildiri yayınladık ve pekiştirdik."

"NE OLDUĞUNU BİLMEDEN YAPMIŞ OLABİLİRLER"

"Hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, ondan sonra da ortaya çıktı ki lince gerek yoktu. Dikkat edilmesi gereken husus sapla samanın birbirinden ayrılması. Bahis oynayan futbolcuların, Türk futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekebilir. Bir şeye dikkat etmek gerekir; TFF'nin kendi yönetmelikleri çerçevesinde karar veriliyor."

"Çok seneler evvel bu manada bahis oynamış, 4-5 sene evvel bahis oynamış bir futbolcunun, 1-2 hafta evvel oynayanla aynı teraziye konulmaması lazım. Genç arkadaşlar, o gün itibarıyla farkında olmadan, ne olduğunu bilmeden hata yapmış olabilirler."

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARDAN BİRİ"

"Ayrıca bahiste dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; kendi takımına mı oynamış yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlere voleybola basketbola mı oynamış bunun da tefrik edilmesi lazım. Bu ayrımı TFF'nin yapacağından eminim. Amacımız, Türk futbolunun etik değerler çerçevesinde birleşmesi, Türk futbolunun imajını gerektiği gibi olması için burada verilen emeklere saygı duyuyoruz. Bütün Türk futbolunun temizlenmesi hareketine destek veriyoruz. Bir şeye dikkat edilmesi lazım; zaman aralığına, ne kadar sene evvel, ne maksatla oynandığına göre karar verilmesi gerekir."

İlgili Konular: #dursun özbek #bahis #Eren Elmalı #Metehan Baltacı

