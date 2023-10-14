Bahis skandalına bir futbolcu daha karıştı: 'Kendisine bahis oynadı'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 14.10.2023 - 09:57

İtalya'da yasadışı bahis soruşturması genişletildi. Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli'nin adının karışmasıyla başlayan iddialar giderek büyüdü.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ve Newcastle'da oynayan Sandro Tonali geçtiğimiz günlerde yasadışı bahis soruşturmasına eklenmişti. Zaniolo ve Tonali, bu iddiaların ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı. Soruşturmaya bir isim daha dahil edildi.

ZALEWSKI DE SORUŞTURMAYA KATILDI

Roma'nın 21 yaşındaki Polonyalısı Nicola Zalewski'nin adı yasadışı bahis skandalına karıştı. Futbolcuların yasadışı bahis oynadığını iddia eden İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, kendi sitesinden yayınladığı açıklamada skandala karışan 4'üncü futbolcunun Zalewski olduğunu duyurdu.

KENDİSİNE BAHİS OYNADI

La Republica'nın haberine göre Zalewski, 22 Mayıs'ta oynanan Roma - Salernitana maçında sarı kart göreceğine dair bahis oynadı. Zalewski, 2-2 berabere biten mücadelenin 90+4'üncü dakikasında sarı kart görmüştü.

FAGIOLI İTİRAF ETTİ

Bahis skandalıyla adı anılan ilk oyuncu Fagioli, kumar bağımlısı olduğunu söyledi. Soruşturmayı yürüten Torino Başsavcılığı'na ifade veren Fagioli, borç batağında olduğu için bu yola girdiğini itiraf etti.

ZANIOLO: "BAHİS OYNAMADIM AMA..."

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı iddia edilen Zaniolo, herhangi bir futbol maçı için hiçbir şekilde bahis yapmadığını, sadece online sitelerden poker oynadığını söylediği belirtildi.