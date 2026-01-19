Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturmasında yeni gelişme... 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi!

19.01.2026 19:54:00
AA
Süper Lig dışındaki profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen 297 antrenörün tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

SEVK EDİLENLER LİSTESİ

