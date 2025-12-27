Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturmasından sevki yapılmıştı... TFF'den üst klasman temsilcisine görev!

Bahis soruşturmasından sevki yapılmıştı... TFF'den üst klasman temsilcisine görev!

27.12.2025 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bahis soruşturmasından sevki yapılmıştı... TFF'den üst klasman temsilcisine görev!

Bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 42 temsilci arasında yer alan üst klasman temsilci Ertan Bekar'ın, bugün oynanan Sakaryaspor - Manisa FK karşılaşmasında görev yaptığı, TFF’nin internet sitesinde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.

Image

SAKARYASPOR - MANİSASPOR FK MAÇINDA GÖREV ALDI

T24’ten Uygar Ulusan’ın haberine göre, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan ve 0-2'lik bir skorla biten Sakaryaspor - Manisa FK karşılaşmasında, bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ye sevk edilen üst klasman temsilci Ertan Bekar'ın, mücadelede "temsilci" olarak görev yaptığı TFF’nin internet sitesinde yer aldı.

Image

BEKAR'IN ADI LİSTEDEN MAÇ ESNASINDA KALDIRILDI

TFF'nin sitesinde Bekar'ın ismi maç öncesinde ve ilk devrede yer alırken ismin ikinci devre sırasında silindiği görüldü. 

İlgili Konular: #TFF #PFDK #bahis soruşturması

İlgili Haberler

PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var'
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var' Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 senede futbolda bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ali Palabıyık açıklama yaptı.
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
PFDK'ye sevk edildiler... TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı
PFDK'ye sevk edildiler... TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı.