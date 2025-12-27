Bahis soruşturmasından sevki yapılmıştı... TFF'den üst klasman temsilcisine görev!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.

SAKARYASPOR - MANİSASPOR FK MAÇINDA GÖREV ALDI

T24’ten Uygar Ulusan’ın haberine göre, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan ve 0-2'lik bir skorla biten Sakaryaspor - Manisa FK karşılaşmasında, bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ye sevk edilen üst klasman temsilci Ertan Bekar'ın, mücadelede "temsilci" olarak görev yaptığı TFF’nin internet sitesinde yer aldı.

BEKAR'IN ADI LİSTEDEN MAÇ ESNASINDA KALDIRILDI

TFF'nin sitesinde Bekar'ın ismi maç öncesinde ve ilk devrede yer alırken ismin ikinci devre sırasında silindiği görüldü.