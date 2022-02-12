Bahreyn Grand Prix'si için Formula 1 yönetimiyle yeni bir anlaşma imzalandı
Formula 1 takımları yeni araçlarını tanıtmaya devam ederken Bahreyn Grand Prix'si için uzun soluklu bir anlaşma imzalandığı açıklandı.
Bahreyn Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2036'ya kadar yer almaya devam edecek.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Bahreynli yetkililerle yeni bir anlaşma imzalandığı belirtildi.
Bahreyn Uluslararası Pisti'nin ev sahipliği yaptığı yarışın, en az 2036'ya kadar Formula 1'de yer alacağı kaydedildi.
Etap sayısı rekorunun (23) kırılacağı Formula 1'de 2022 sezonu, 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak ve 20 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
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