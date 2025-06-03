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Bakan Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

Bakan Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

3.06.2025 21:16:00
Güncellenme:
DHA
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Bakan Kurum, Dursun Özbek'i kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i bakanlıkta ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i bakanlıkta kabul etti.


Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i şampiyonluğun ardından Bakanlığımızda ağırladık, tebriklerimizi ilettik. Tüm Galatasaray camiasını bir kez daha kutluyor; gelecek sezon Avrupa'da da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bakan Murat Kurum'a forma hediye etti.

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