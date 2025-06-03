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Aleksandar Mitrovic'in menajerinden Victor Osimhen sözleri!

Aleksandar Mitrovic'in menajerinden Victor Osimhen sözleri!

3.06.2025 20:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Aleksandar Mitrovic'in menajerinden Victor Osimhen sözleri!

Al Hilal forması giyen Aleksandar Mitrovic'in menajeri, Suudi Arabistan ekibi ile adı anılan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen hakkında konuştu.

Aleksandar Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Zahavi, Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine yönelik haberleri yalanladı. Pini Zahavi, "Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine dair çıkan haberler doğru değil" dedi.

MENAJERDEN OSIMHEN SÖZLERİ

Al Hilal'de transfer için adı geçen Victor Osimhen ile ilgili de konuşan Zahavi, "Mitrovic için çıkan haberler Osimhen ile ilgili mi bilmiyorum ama Osimhen, Al Hilal'de olmayacak" sözlerini kullandı.

Al Hilal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki Mitrovic, 28 gol attı ve 7 asist yaptı.

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