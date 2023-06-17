Bakasetas attı, Yunanistan kazandı
2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Yunanistan, sahasında İrlanda'yı 2-1 mağlup etti.
2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Yunanistan, sahasında İrlanda'yı ağırladı.
OPAP Arena'da oynanan karşılaşmayı Yunanistan 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Maçın 15. dakikasında Trabzonsporlu Bakasetas'ın penaltısıyla öne geçen Yunanistan'a 27. dakikada Collins yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. 49. dakikada Masouras skoru yeniden Yunanistan lehine çeviren golü kaydederek takımını öne geçirdi. İrlanda'da Doherty 90+5'te kırmızı kart görerek maçın son anlarında takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Yunanistan üç puanı alan taraf oldu.
Bu sonuçla Yunanistan 6 puana yükselerek gruptaki iddiasını sürdürdü. İrlanda ise gruptaki ikinci maçında da puan alamadı.
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