Bakasetas, Trabzonspor dönemini geçti!
Panathinaikos'un devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Yunan ekibinde 6 kez gol sevinci yaşadı. Bakasetas, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 5 gol atmıştı.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un devre arasında transfer ettiği Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. Bakasetas, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da iki kez gol pası verdi.
30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da 19 maçta süre bulmuş ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Bakasetas'ın devre arası transfer olduğu Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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