Bakhtiyor Zaynutdinov tarihe geçti
Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda attığı 2 golle tarihe geçti.
Euro 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov attı.
EN GOLCÜ OYUNCU OLDU
25 yaşındaki oyuncuattığı gollerle tarihe geçti. Kazakistan Milli Takımı'nda 14 gole ulaşan Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Kazak futbolcu, siyah beyazlılarda 10 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Akpınar kızlarına her ay bu kadar ödüyormuş!
- LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- Yandaş Sabah 4 ismi hedef gösterdi
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'
- Gelecek Partili vekilden 'ayrımcı' paylaşım
- Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı
- Halil Konakcı gazdan baygınlık geçirdi!
- Erdoğan’ın Uçankuş’tan haberi var