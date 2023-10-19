Bakhtiyor Zaynutdinov tarihe geçti

Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda attığı 2 golle tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:53
Bakhtiyor Zaynutdinov tarihe geçti
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Euro 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov attı.

EN GOLCÜ OYUNCU OLDU 

25 yaşındaki oyuncuattığı gollerle tarihe geçti. Kazakistan Milli Takımı'nda 14 gole ulaşan Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Kazak futbolcu, siyah beyazlılarda 10 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.


Bakhtiyor Zaynutdinov Kazakistan beşiktaş

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