Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

17 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlar öncesinde seremoni töreni yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, balkan ülkelerinden gelen sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Yeni bir Balkan şampiyonası için Denizli'deyiz. Bize bu desteklerini veren başta başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleriyle burada güzel bir organizasyonu yapacağız. Umarım burada en güzel derecelerini yaparak ayrılırlar. Dünya, Avrupa baraj derecelerine geçmiş olarak Denizli'de güzel bir hatıra bırakmış olurlar" dedi.

Seremoninin ardından yarışlara geçildi. Yarışların ilk gününde tüm branşlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya ter döktü. Pazar günü sona erecek müsabakalar sonunda Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek. Şampiyonaya Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Slovenya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere toplam 15 ülkeden 265 sporcunun katıldı. Organizasyonda Ay-Yıldızlı 82 milli atlet de mücadele ederken; şampiyona sonunda 42 dalda madalya dağıtılacak.