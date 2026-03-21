Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bandırmaspor'dan 6 maçlık seri!

21.03.2026 15:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Boluspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Bandırmaspor'un 5. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

6 MAÇLIK SERİ

6 maçtır yenilmeyen ve son 3 maçından 1 puanla ayrılan Bandırmaspor, puanını 48'e yükseltti. Boluspor ise 2 maçlık yenilginin ardından puan aldı ve 42 puana çıktı.

Bandırmaspor, gelecek hafta Çorum FK'ye konuk olacak. Boluspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle, Çağrıcan Pazarcıklı

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Akanbi, Balburdia

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Fall (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk. 66 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba, Tanque (Dk. 26 Kehinde)

Sarı kartlar: Dk. 30 Işık Kaan Arslan (Boluspor), Dk. 43 Badji (Bandırmaspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Bandırmaspor #Boluspor

