Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor'

21.03.2026 15:12:00
İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'de İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ancak buna rağmen kimsenin harekete geçmediğini ifade etti.

Pazar günü oynanacak İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) finali öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guardiola, bir muhabirin Arsenal maçıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"İNANILMAZ BİR KAOS İÇİNDEYİZ"

Guardiola, "Dünyada neler olup bittiğine bakın, inanılmaz bir kaos içindeyiz ve kimse parmağını bile kıpırdatmıyor. Her şey perde arkasında gerçekleşiyor. Dünya çökecek ve biz hala bir tarafın ya da diğer tarafın karanlık sanatlarından bahsediyoruz. Bundan daha önemli şeyler var" diye konuştu.

Arsenal ile Manchester City arasındaki final, pazar günü saat 19.30'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

