Bandırmaspor, Gençlerbirliği engelini tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:32
Bandırmaspor, Gençlerbirliği engelini tek golle geçti!
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Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı.

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Ligde iki maç sonra kazanan ve puanını 36 yapan Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükseldi.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçta sadece bir puan alabildi. 32 puanda kalan başkent temsilcisi 9. sırada yer alıyor.


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