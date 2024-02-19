Bandırmaspor, Gençlerbirliği engelini tek golle geçti!
Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarıldı.
Ligde iki maç sonra kazanan ve puanını 36 yapan Teksüt Bandırmaspor, 6. sıraya yükseldi.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 4 maçta sadece bir puan alabildi. 32 puanda kalan başkent temsilcisi 9. sırada yer alıyor.
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