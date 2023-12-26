Bandırmaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 21:11

Güncelleme: 26.12.2023 - 21:11

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile 2 şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlanıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.

Hüseyin Eroğlu son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı.