Bandırmaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Teksüt Bandırmaspor Futbol Takımı, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile 2 şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlanıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.
Hüseyin Eroğlu son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı.
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