Bandırmaspor - Çorum FK maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Bandırmaspor sahasında konuk ettiği Çorum FK ile yenişemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:10
Bandırmaspor - Çorum FK maçında gol sesi çıkmadı!
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Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor kendi evinde konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bandırmaspor bu skorla beraber yenilmezlik serisini sürdürken, Çorum FK ilk beraberliğini elde etti.

Bandırmaspor bu beraberlikle beraber puanını 16'ya yükseltip maç fazlasıyla ikincilik koltuğunu alırken, Çorum FK ise 13 puana çıktı.

Bandırmaspor bir sonraki karşılaşmasında Bodrum FK'ya konuk olurken, Çorum FK sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.


Bandırmaspor Çorum FK Trendyol 1. Lig

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