Bandırmaspor'dan Beşiktaş paylaşımı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Bandırmaspor'dan Phileppe Keny transferinin askıya alındığını söylemişti. Balıkesir ekibinin başkanı Onur Göçmez'den transfere ilişkin bir paylaşım geldi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Bandırmaspor'dan Philleppe Keny transferinin askıya alındığını söyledi.
Kazancı, bu gelişmeye neden olarak ise Kevin N'Koudou'nun takıma kalma ihtimalinin arttığını belirtti. Bu gelişmenin ardından Keny'nin bonservisini elinde bulunduran Bandırmaspor'dan bir tepki geldi.
Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş Onur Başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" ifadelerini kullandı.
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