Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 28 yaşındaki Kongolu sol bek Arthur Masuaku'yu renklerine kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile yolların ayrılmasını ardından savunmaya takviye yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, Masuaku'yu İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı."
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
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