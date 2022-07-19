Barak Bahar Turnuvası yarı final maçında yeşil saha karıştı
Gaziantep’te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası’nın yarı final maçının bitimiyle futbolcular birbirine girdi. Adeta ringe dönen sahadaki olayları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi kameraya yansıdı.
Gaziantep’te düzenlenen Barak Bahar Turnuvası çerçevesinde geçen pazar günü Öncülerspor ile Bodur Kersentaşspor arasında oynanan yarı final maçının bitimiyle futbolcular arasında çıkan tartışma meydan kavgasına döndü. Şehitkamil İlçe Stadyumu’nda oynanan maçı Öncülerspor’un 5-1 kazanmasıyla iki takım futbolcuları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşerek tüm stadyuma yayıldı.
YEŞİL SAHA RİNGE DÖNDÜ
İki takımın teknik heyeti ve oyuncuları birbirine girerken yeşil saha adeta ringe döndü. Sahadaki güvenlik görevlileri ile Çevik Kuvvet polisleri kavgaya müdahale ederken o sırada sahada yaşananları görüntüleyen bir kişinin futbolculardan meydan dayağı yemesi amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Futbolcuların tekme tokatla saldırdığı kişinin aldığı darbelerle yere yığılması anbean görüntülenirken feci şekilde darp edilen kişiyi polisler kurtardı.
Bu skorla birlikte Öncülerspor turnuvada finale yükselirken final maçı Öncülerspor ile Yazırspor arasında oynanacak.
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