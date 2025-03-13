Baran Aksaka'da Dries Mertens ve Lucas Torreira açıklaması!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 18:52

Güncelleme: 13.03.2025 - 18:52

Galatasaray'dan 68 Aksaray Belediyespor'a ocak ayında kiralık olarak giden Baran Aksaka, sezon sonunda 2 şampiyonluk kutlamasında yer almak istediğini söyledi.

"ÇİFTE SEVİNÇ YAŞAYACAĞIM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Baran, ''Aksaray'a alıştım. Her şey yolunda gidiyor. Bu hafta İstanbul'a Arnavutköy'e karşı da kazanmak istiyoruz. Lideriz ve şampiyon olmak için çok çalışıyoruz. Umarım daha çok süre alırım. Takımda sürekli şampiyonluk üzerine konuşuyoruz. Takım olarak tam anlamıyla havaya girdik. Aksarayspor'da mutluyum'' dedi.

"GALATASARAY, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ FAVORİ"

Baran Aksaka, sezon sonunda çifte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Aksaka, ''Umarım hem Galatasaray hem de Aksarayspor şampiyon olur ben de aynı anda iki şampiyonluk sevinci yaşarım. Galatasaray, her zaman olduğu gibi favori, şu ana kadar yenilmeyen tek takım. Bence Galatasaray yine şampiyon olacak'' diye konuştu.

Açıklamalarını sürdüren genç orta saha oyuncusu, ''Galatasaray'da bulduğum şansları iyi değerlendirdim. Okan Buruk hoca da aynı şeyi söyledi. Birkaç sakatlık yaşadım. Bunlar beni kötü etkiledi. Daha da fazla şans bulabilirdim. Okan hoca ile son kampta görüştüm. Bana, 'Bir yerde sürekli oynayıp, gelişmeni istiyorum' dedi. Beni her zaman destekliyor. Orta sahada her mevkii de oynayabiliyorum" dedi.

"TOREIRA, MATA VE MERTENS ÜST DÜZEY OYUNCULAR"

Galatasaray'da son 2 sezonda 6 numara oynadım. Aksarayspor'da 6, 8, 10 her mevkiide oynuyorum. Toreira mükemmel bir örnek. Juan Mata ve Mertens'le oynadım. Onlar çok üst düzey oyuncular. Onlardan çok şey öğrendim. Bize çok yardımcı oldular. Genç oyuncuları kendi içlerinden biri olarak görüyorlardı, hiç ayırmıyorlardı. Onlar sayesinde çok rahat ettik. Her şey yolunda giderse hedefim sezon sonunda Galatasaray'a dönmek'' dedi.

Sezon başında Bulgaristan'da Arda Kardzhali'de kiralık olarak oynadığını dile getiren Baran Aksaka, ''İyi başladım, sonra birtakım sorunlar çıktı, ayrıldım. Annem Bulgaristan göçmeni olduğu için Bulgaristan pasaportum var, orada yabancı statüsünde oynamadım'' diye konuştu.

"AKSARAYSPOR ŞAMPİYON OLACAK"

68 Aksaray Belediyespor'un sportif direktörü Yakup Ateş ise ''Türkiye'de şampiyon olmanın en zor olduğu lig 2. Lig. Play-off sisteminin en karışık olduğu lig. 2 gruptan 3 takım çıkıyor. Bu play-off sistemi değişmeli. O nedenle biz işimizi şansa bırakmayacağız. Birinci olarak doğrudan TFF 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Biz Aksaray olarak play-offu hiç düşünmüyoruz. Zorlu maçlar oynuyoruz. Hata yapmadan, şampiyon olmak istiyoruz. Şehrimiz havaya girdi, takımımız tamamen sahaya ve hedefe konsantre'' dedi.