Antalyaspor, 4 eksikle Galatasaray deplasmanında

Antalyaspor, Süper Lig'de cuma Galatasaray'a konuk olacak.

Antalyaspor, 4 eksikle Galatasaray deplasmanında
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:36

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.

Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti. 


Etiketler: #antalyaspor #Trendyol Süper Lig #galatasaray

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