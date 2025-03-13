Antalyaspor, 4 eksikle Galatasaray deplasmanında
Antalyaspor, Süper Lig'de cuma Galatasaray'a konuk olacak.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.
Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.
Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti.
Etiketler: #antalyaspor #Trendyol Süper Lig #galatasaray
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