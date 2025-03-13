Galatasaray'da orta sahaya yıldız isim: Granit Xhaka!
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'nın transferi için şartları zorlama kararı aldığı iddia edildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da başlamış durumda.
Todofichajes'in haberine göre Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferi için şartları zorlama kararı aldı.
Haberin detayında, Leverkusen'in vazgeçilmezlerinden biri olan Xhaka'nın kadro planlamasında önemli bir role sahip olduğu ancak Galatasaray'ın 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunu reddetmesi zor bir teklifle cezbetmeye hazırlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların yalnızca oyuncuyu değil aynı zamanda Leverkusen'i de ikna edecek bir teklif yapmaya istekli olduğu belirtilirken, Alman temsilcisinin de oyuncunun ayrılmak istemesi halinde uygun bir teklifte ayrılığı düşünebileceği kaydedildi.
Bayer Leverkusen'de top koşturduğu ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol, 2 asistlik katkı veren Xhaka, takımının 128 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 resmş maçta forma giyen Xhaka, 2 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.
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