Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:24
Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? 

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 3-0 mağlup etmişti.


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