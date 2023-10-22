Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 3-0 mağlup etmişti.
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