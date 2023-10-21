Barcelona, Bayern Münih'e acımadı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:23

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:23

EuroLeague'in 4. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 98-59 mağlup etti.

Barcelona'da Jabari Parker attığı 15 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

FENERBAHÇE BEKO İLE KARŞILAŞACAK

Barcelona gelecek hafta EuroLeague'de deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Bayern Münih ise kendi evinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.