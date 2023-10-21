Barcelona, Bayern Münih'e acımadı!

Barcelona, EuroLeague'in 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Alman ekip Bayern Münih'i 98-59 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:23
Barcelona, Bayern Münih'e acımadı!
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EuroLeague'in 4. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 98-59 mağlup etti.

Barcelona'da Jabari Parker attığı 15 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

FENERBAHÇE BEKO İLE KARŞILAŞACAK

Barcelona gelecek hafta EuroLeague'de deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Bayern Münih ise kendi evinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.


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