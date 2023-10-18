Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya soruşturma!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Joan Laporta'ya hakemlere rüşvet verme iddiasıyla soruşturma açıldı.

AA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:03
Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya soruşturma!
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Barcelona Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

NEGREIRA DAVASI

İspanya'da Barcelona hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonu'nun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.


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