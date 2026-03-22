Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'ya tek gol yetti: 5 maçlık seri!

22.03.2026 18:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 1-0'lık skorla kazandı.

5 MAÇLIK SERİ

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü dakika 24'te Ronald Araujo kaydetti.

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. 

6 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ise La Liga'da 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Katalanlar puanını 66 yaptı. Rayo Vallecano, 32 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Elche'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #barcelona #la liga #Rayo Vallecano

