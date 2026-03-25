İspanyol basını duyurdu: Barcelona'da alternatif Victor Osimhen!

25.03.2026 11:05:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Avrupa'nın dev takımlarından Barcelona'nın gündeminde yer aldığı iddia edildi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için bir kez daha Barcelona iddiası gündeme geldi.

İLK SIRADA ALVAREZ VAR

Barcelona, yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Katalan ekibi, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i listesinin ilk sırasına yazdığı iddia edildi.

Barcelona, Arjantinli yıldız konusunda istediğini alamaması durumunda alternatifler için de çalışma yürütüyor.

ALTERNATİF İSİM OSIMHEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgilenen Barcelona, Arjantinli yıldızın alternatifi olarak Galatasaray'dan Victor Osimhen'i listesinde tutuyor.

Barcelona, Julian Alvarez transferinden istediğini elde edemezse Galatasaray'dan Osimhen'e yönelebilir.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

