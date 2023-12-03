Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etmişti.
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