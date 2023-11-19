El Clasico'da tarihi fark... Barcelona, Real Madrid'i bozguna uğrattı!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:35

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:35

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, ezeli rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Aitana Bonmati Conca, 43. dakikada Caroline Hanse, 45. dakikada Maria Francisca Caldentey, 89. dakikada Claudio Pina ve 90. dakikada Victoria Lopez Serrano attı.

BARCELONA LİGDE KAYIPSIZ

Bu sonucun ardından Barcelona 9'da 9 yaptı ve 27 puana yükseldi. Real Madrid 21 puanda kaldı.

Barcelona, ligde gelecek hafta Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Huelva ile karşı karşıya gelecek.