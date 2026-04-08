Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
BARCELONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.