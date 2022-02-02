Barcelona Aubameyang’ı açıkladı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:29

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin ayrılığı sonrası kötü gidişata dur demek isteyen Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton’dan yıldız oyuncu Adama Traore’yi kiralayan İspanyol kulüp, Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pierre-Emerick Aubameyang’ı renklerine bağladı.

Sky Sports’un haberine göre, Barcelona, 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak transfer ederken oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve serbest kalma ücretinin 100 milyon Euro olarak belirlendiğini kaydetti.

Aubameyang’ın, Avrupa’daki ara transfer döneminin son gününde kulübe katıldığı fakat duyurunun çarşamba günü yapıldığı öğrenildi.

Barcelona’nın Türkiye resmi hesabından yapılan açıklamada, “Barcelona, Arsenal ile kontratını sonlandıran Pierre-Emerick Aubameyang'ı bedelsiz transfer etti. 2022/23 sezonu sonunda ayrılma opsiyonu bulunan yıldız forvet ile 2024/25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi” ifadeleri kullanıldı.