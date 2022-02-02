Barcelona Aubameyang’ı açıkladı
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, İngiliz kulüp Arsenal ile yollarını ayıran Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang’ı transfer ettiğini duyurdu.
Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin ayrılığı sonrası kötü gidişata dur demek isteyen Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İngiltere Premier Ligi ekibi Wolverhampton’dan yıldız oyuncu Adama Traore’yi kiralayan İspanyol kulüp, Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pierre-Emerick Aubameyang’ı renklerine bağladı.
Sky Sports’un haberine göre, Barcelona, 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak transfer ederken oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve serbest kalma ücretinin 100 milyon Euro olarak belirlendiğini kaydetti.
Aubameyang’ın, Avrupa’daki ara transfer döneminin son gününde kulübe katıldığı fakat duyurunun çarşamba günü yapıldığı öğrenildi.
Barcelona’nın Türkiye resmi hesabından yapılan açıklamada, “Barcelona, Arsenal ile kontratını sonlandıran Pierre-Emerick Aubameyang'ı bedelsiz transfer etti. 2022/23 sezonu sonunda ayrılma opsiyonu bulunan yıldız forvet ile 2024/25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi” ifadeleri kullanıldı.
Barcelona, Arsenal ile kontratını sonlandıran Pierre-Emerick Aubameyang'ı bedelsiz transfer etti.— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) February 2, 2022
2022/23 sezonu sonunda ayrılma opsiyonu bulunan yıldız forvet ile 2024/25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi. pic.twitter.com/T0UrxXCICM
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı
- Squid Game kıyafeti giyen adam şehir merkezinde görüldü
- İBB'de görev değişimi
- 'Milletin anası ağlıyor! Bu hayat çekilmez'
- Afganistan'da kız öğrenciler üniversiteye dönüyor
- 'Eylemler başka fabrikalarda da sürdürüyor'
- DBP Başkanı tutuklandı
- Sezgin Baran Korkmaz davası uzadı
- Monica Vitti, 90 yaşında yaşamını yitirdi
- Hazine garantili soygun!..