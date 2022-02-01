Barcelona'dan son dakika Aubameyang sürprizi

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 00:00
Barcelona'dan son dakika Aubameyang sürprizi

Barcelona, Pierre - Emerik Aubameyang'ı Arsenal'den kiraladı. Barcelona'ya imza atmak için kente giden Gabonlu süper yıldız, maaşında önemli bir fedakarlık da yapacak.

Barcelona'dan son dakika Aubameyang sürprizi

Arsenal'de kadro dışı olan Aubameyang'ın, Barcelona'da oynama arzusunun da ağır bastığı kaydedildi. Auba'nın kadro dışı kaldığı için hırs yaptığı ve kendini tekrar ispat etmek istediği vurgulandı.

Barcelona'dan son dakika Aubameyang sürprizi

Aubameyang'ın yaptığı indirimin çok büyük olduğu ve neredeyse ücret almadan Barcelona için oynayacağının altı çizildi.

Barcelona'dan son dakika Aubameyang sürprizi

Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol - 2 asist yaptı.


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