Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in transferi hakkında konuştu. Joan Laporta, "La Liga yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 10:11
Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması!
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, sportif direktör Deco'nun Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Joan Laporta

"ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ"

Arda Güler'i transfer etmek istediklerini net bir şekilde dile getiren Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

Arda Güler

"GELECEK SEZON İÇİN İSTİYORUZ"

Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğine dikkat çeken Joan Laporta, "Gözlemci ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.


Joan Laporta arda güler transfer barcelona fenerbahçe

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