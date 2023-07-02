Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması

Yayınlanma: 02.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 02.07.2023 - 17:17

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DAKİ TÜM ÖNEMLİ KULÜPLER İSTİYOR"

Laporta, transfer ile ilgili gelen soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Laporta, cuma günü ise "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

BARCELONA'NIN TEKLİFİ

Teklife göre Barcelona’ya transfer olacak Arda Güler 2023-24 sezonunu kiralık olarak Fenerbahçe'de tamamlayacak. Böylece hem Ali Koç'un dileği gerçekleşecek hem de Arda bir sene daha tecrübe kazanacak. 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise iki sezona yayılacak taksitlerle ödenecek.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ

Sarı-lacivertliler ise öncelikle parayı peşin ve tek parça olarak istiyor. Ayrıca sonraki satışından pay maddesi talep ediyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.