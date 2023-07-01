Real Madrid'in Arda Güler planı! Roberto Carlos devreye girecek
Real Madrid, Arda Güler transferinde mutlu sona ulaşmak için bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Roberto Carlos'u görevlendirdi.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesindeki 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.
Arda Güler'i kadrosuna katmak için Barcelona, geçtiğimiz günlerde Deco'yu İstanbul'a göndererek ikna çalışmalarına başlamıştı.
Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor olsa da Arda Güler için yarışa Real Madrid de dahil oldu.
ROBERTO CARLOS DEVREYE GİRECEK
Goal'ün Mundo Deportivo'ya dayandırdığı habere göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde ilerleme kaydetmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlıyor.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos'un Arda Güler transferinde etkili olması hedefleniyor.
18 yaşındaki genç yeteneği geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.
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