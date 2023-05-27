Barcelona bütçe kesintisine gidiyor!
İspanyol basınına göre Barcelona önümüzdeki sezon basketbol şubesinde bütçe kesintisi kararı aldı.
THY Euroleague'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Barcelona, basketbol şubede bütçe kısabilir.
İspanyol basınına göre, Barça'nın başlangıçta bütçede %10-15 civarında bir kesintiye gidileceği konuşuluyordu. Ancak kulüp rotasını değiştirmezse, nihai karar %20 ila 25 arasında olacak.
Barcelona basketbol şubesinin bütçesi 44 milyon euro olduğu düşünüldüğünde sportif direktör Juan Carlos Navarro'nun yaklaşık 8-11 milyon euroluk bir kesinti yapması gerekecek.
Kadrodaki oyuncu sayısında azalma, yeni transferler için harcamalarda sınırlama ve sözleşmeli bir oyuncunun olası ayrılığı da söz konusu olabilir.
Sarunas Jasikevicius'un takımdaki geleceği tartışılıyor ve takımda kalması mevcut maaşında önemli bir düşüşü kabul etmesine bağlı olacak.
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