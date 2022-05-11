Barcelona - Celta Vigo maçında korkutan anlar! Ronald Araujo hastaneye kaldırıldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:05

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Barcelona sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılırken maç içerisinde korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 61. dakikasında takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışan Ronald Araujo bir anda yerde kaldı.

BARCELONA: TETKİKLER İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Araujo, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Barcelona, Uruguaylı stoperin beyin sarsıntısı geçirdiğini ve ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

GAVI OYUNA DEVAM ETTİ

Ronald Araujo'nun ilk müdahalesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, Gavi ise ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için sahada kaldı. Barcelona'nın Araujo'nun sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Olayın ardından iki takımın futbolcularının da etkilendiği görülürken, Barcelona sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Memphis Depay, 21. ve 48. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. Celta Vigo'nun tek golünü ise 50. dakikada Iago Aspas attı.