Barcelona - Celta Vigo maçında korkutan anlar! Ronald Araujo hastaneye kaldırıldı
La Liga'nın 36. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Barça sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılırken maç içerisinde korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 61. dakikasında takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışan Ronald Araujo bir anda yerde kaldı.
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Barcelona sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılırken maç içerisinde korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 61. dakikasında takım arkadaşı Gavi ile kafa kafaya çarpışan Ronald Araujo bir anda yerde kaldı.
BARCELONA: TETKİKLER İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Araujo, sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Barcelona, Uruguaylı stoperin beyin sarsıntısı geçirdiğini ve ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
GAVI OYUNA DEVAM ETTİ
Ronald Araujo'nun ilk müdahalesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, Gavi ise ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için sahada kaldı. Barcelona'nın Araujo'nun sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.
Olayın ardından iki takımın futbolcularının da etkilendiği görülürken, Barcelona sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Memphis Depay, 21. ve 48. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. Celta Vigo'nun tek golünü ise 50. dakikada Iago Aspas attı.
Video Haberler
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
- TEM bağlantısı göle döndü: Su borusu patladı
- Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı
- Sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü
- Feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
- Raylar üzerinde başı kesik halde bulundu
- Denizde 66 saat! Türk kaptan yurda döndü
- Van kedisinin sevimli yavruları
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Sedat Peker'den 'Demirören' mesajı
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti