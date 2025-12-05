Barcelona'dan yıldız futbolcuya yeni sözleşme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 14:21:00
Barcelona, genç stoperi Eric Garcia'nın sözleşmesinin 2031'e kadar uzatıldığını açıkladı. Garcia'nın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu.

İspanya La Liga devi Barcelona, iç transferde imzayı duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eric Garcia ile yeni sözleşme imzalandığı ve İspanyol stoperin kontratının 2031'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Barcelona formasıyla bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Garcia, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

ERIC GARCIA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Eric Garcia, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin altyapısına 2017'de transfer olmuştu.

Manchester City'de 2019'da A takıma yükselen Garcia, 2 yıl sonra yeniden Barcelona'ya döndü.

Barcelona'dan 2023/24 sezonunda Girona'ya kiralanan 24 yaşındaki stoperin bir önceki kontratı bu sezon sonunda bitiyordu.

KONTRATI BİTEN DİĞER İSİMLER

Barcelona'da Eric Garcia'nın dışında iki ismin daha bu sezonun sonunda kontratı bitiyor.

Andreas Christensen ve Robert Lewandowski, henüz Barcelona ile sözleşmelerini yenilemedi.

