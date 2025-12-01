Real Madrid'de üst üste 3. kayıp: Liderliği Barcelona'ya kaptırdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.12.2025 09:53:00
La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı. Eflatun beyazlılar son 3 lig maçından da beraberlikle ayrıldı ve liderliğin Barcelona'ya kaptırdı.

La Liga'nın 14. haftasında Girona, Real Madrid'i konuk etti.

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Girona'nın golünü 45. dakikada Azzedine Ounahi kaydederken Real Madrid 67. dakikada Kylian Mbappe(P) ile eşitliği sağladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika oyunda kaldı.

Real Madrid'in Kylian Mbappe ile 40. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 33 olurken Girona'nın puanı ise 12'ye yükseldi.

Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Girona ise Elche'ye konuk olacak.

